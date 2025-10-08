«Флотилия свободы» перевозит гуманитарную помощь на сумму 110 тысяч долларов

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, Международный комитет по прорыву блокады сектора Газа объявил, что «Флотилия свободы» перевозила гуманитарную помощь на сумму более 110 тысяч долларов и подверглась нападению сионистских военных.

Согласно отчету, Комитет подчеркнул, что эта помощь включает лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких для больниц в секторе Газа и продовольствие.

Ранее организаторы «Флотилии стойкости» (Суммуд) также объявили, что судно «Ад-Дамир», принадлежащее «Флотилии свободы», подверглось нападению военного вертолета сионистского режима.

Согласно этому отчету, на этом судне находятся по меньшей мере 93 врача, журналиста и активиста.