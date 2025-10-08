  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Последовательные ночные атаки сионистского режима на Ливан

8 октября 2025 - 13:12
News ID: 1736289
Source: ABNA
Последовательные ночные атаки сионистского режима на Ливан

Сионистский беспилотник прошлой ночью совершил серию последовательных атак на позиции гражданского населения на юге Ливана.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al-Mayadeen, сионистский беспилотник типа квадрокоптер совершил четыре последовательные атаки на поселок Хула прошлой ночью, которые начались со сброса звуковой бомбы, а затем продолжились обстрелом кафе. Эта эскалация свидетельствует о продолжающихся атаках Израиля на южные приграничные районы.

Корреспондент Al-Mayadeen на юге Ливана сообщил, что этот сионистский беспилотник совершил четыре последовательные атаки на поселок Хула на юге Ливана с полуночи до раннего утра.

Он пояснил, что первая атака началась со сброса звуковой бомбы, затем беспилотник с помощью снаряда нанес удар по кафе в поселке, а затем совершил еще три последовательные атаки на Хулу.

Эта эскалация входит в рамки серии атак Израиля, который неоднократно наносит удары по ливанским приграничным деревням и поселкам. Сионистский режим тысячи раз нарушил соглашение о прекращении эскалации на юге Ливана с момента его заключения.

Your Comment

You are replying to: .
captcha