Последовательные ночные атаки сионистского режима на Ливан

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al-Mayadeen, сионистский беспилотник типа квадрокоптер совершил четыре последовательные атаки на поселок Хула прошлой ночью, которые начались со сброса звуковой бомбы, а затем продолжились обстрелом кафе. Эта эскалация свидетельствует о продолжающихся атаках Израиля на южные приграничные районы.

Корреспондент Al-Mayadeen на юге Ливана сообщил, что этот сионистский беспилотник совершил четыре последовательные атаки на поселок Хула на юге Ливана с полуночи до раннего утра.

Он пояснил, что первая атака началась со сброса звуковой бомбы, затем беспилотник с помощью снаряда нанес удар по кафе в поселке, а затем совершил еще три последовательные атаки на Хулу.

Эта эскалация входит в рамки серии атак Израиля, который неоднократно наносит удары по ливанским приграничным деревням и поселкам. Сионистский режим тысячи раз нарушил соглашение о прекращении эскалации на юге Ливана с момента его заключения.