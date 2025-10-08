Новые подробности переговоров о прекращении огня в Газе: ХАМАС отвергает два пункта плана Трампа

По сообщению информационного агентства ABNA, 14-й канал телевидения сионистского режима, ссылаясь на детали переговоров, обсуждаемых в Каире для реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в Газе, заявил, что ХАМАС до сих пор отклонил пункт о разоружении и требует полного вывода сионистского режима из сектора Газа. Движение настаивает на согласовании всех пунктов предложения, и только после этого будет осуществлено освобождение пленных.

По данным этого сионистского СМИ, делегация ХАМАС также требует гарантий полного прекращения военных операций и подчеркивает, что продолжение бомбардировок сектора Газа создает препятствия на пути достижения соглашения.

С другой стороны, 12-й канал телевидения сионистского режима также сообщил, что переговоры в Шарм-эш-Шейхе продолжатся сегодня в своем заключительном раунде с участием посланников Трампа, Джареда Кушнера и Виткоффа, премьер-министра Катара и главы разведки Турции.