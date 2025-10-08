  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Малайзия: Тель-Авив должен немедленно освободить пропалестинских активистов

8 октября 2025 - 13:09
News ID: 1736286
Source: ABNA
Малайзия: Тель-Авив должен немедленно освободить пропалестинских активистов

Премьер-министр Малайзии осудил пиратство сионистского режима в отношении судов «Флотилии свободы», направлявшихся в Газу, и потребовал немедленного освобождения пропалестинских активистов, задержанных сионистским режимом.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Reuters, премьер-министр Малайзии подчеркнул: «Мы решительно осуждаем нападение израильских военных на "Флотилию свободы", направлявшуюся в сектор Газа. Это провокационный акт, нарушающий международное право».

Он заявил: «Тель-Авив должен немедленно освободить малайзийских активистов. Израильские военные не должны плохо обращаться с ними».

Следует отметить, что несколькими часами ранее организаторы «Флотилии свободы» объявили, что сионистские военные атаковали все суда флотилии и похитили 150 пропалестинских активистов.

Your Comment

You are replying to: .
captcha