Малайзия: Тель-Авив должен немедленно освободить пропалестинских активистов

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Reuters, премьер-министр Малайзии подчеркнул: «Мы решительно осуждаем нападение израильских военных на "Флотилию свободы", направлявшуюся в сектор Газа. Это провокационный акт, нарушающий международное право».

Он заявил: «Тель-Авив должен немедленно освободить малайзийских активистов. Израильские военные не должны плохо обращаться с ними».

Следует отметить, что несколькими часами ранее организаторы «Флотилии свободы» объявили, что сионистские военные атаковали все суда флотилии и похитили 150 пропалестинских активистов.