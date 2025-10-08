  1. Home
Беспокойство сионистов по поводу повторения операций, подобных «Потопу Аль-Аксы»

8 октября 2025 - 13:09
Исследовательский институт национальной безопасности сионистского режима сообщил об опасениях и беспокойстве сионистов по поводу повторения операций, аналогичных «Потопу Аль-Аксы», против этого режима.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al-Masirah, Исследовательский институт национальной безопасности сионистского режима опубликовал результаты опроса во вторую годовщину операции «Потоп Аль-Аксы» и объявил, что доверие 63% сионистов к кабинету Нетаньяху снизилось с момента начала войны против сектора Газа.

Согласно отчету, более половины сионистов также обеспокоены тем, что операции, аналогичные операции «Потоп Аль-Аксы», повторятся. Они считают, что пришло время положить конец войне в Газе.

Следует отметить, что последние отчеты, опубликованные Центральным статистическим управлением сионистского режима, показывают, что впервые за последние десятилетия число сионистов, бежавших с оккупированных территорий, превысило число тех, кто прибыл в этот регион.

