По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на информационное агентство Shahab, ивритоязычная газета Haaretz заявила, что сионистский режим, после двух лет войны в Газе, которая велась без определенных целей, погряз в изоляции и находится в состоянии агонии.

Газета, не упоминая о неоднократных агрессиях сионистского режима против палестинского народа и мечети Аль-Акса, которые вызвали общественное негодование и привели к операции «Потоп Аль-Аксы», заявила, что нападение ХАМАС 7 октября 2023 года стало крупнейшим прорывом в истории сионистского режима в области безопасности, в то время как Тель-Авив продолжает геноцид палестинцев, что является одной из худших гуманитарных катастроф в мире.

По данным газеты, Нетаньяху является главным виновником этой катастрофы, хотя он не взял на себя ответственность и не принес извинений.

Согласно отчету, после двух лет войны в Газе нет ни целей, ни достижений, израильские пленные все еще находятся в Газе, а сионистский режим погряз в дипломатической, экономической и моральной изоляции.

Haaretz добавила, что сионисты боятся выезжать за границу, а институты кабинета министров и его социальная структура находятся на продвинутых стадиях коллапса.

В докладе, отмечая, что судьба Израиля связана с пристрастиями президента США Дональда Трампа, говорится, что Израиль – это умирающая страна, а нынешний кабинет министров стал символом коррупции и коллапса.