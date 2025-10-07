Пезешкиан: трудно выносить тех, кто говорит о правах человека, но убивает невинных людей в Газе

Выступая во вторник, 7 октября на мероприятии, посвящённом Национальному дню деревни и кочевников, Пезешкиан подчеркнул, что все иранские народы и этнические группы вместе стремятся решать проблемы страны.

Он отметил, что «предприниматели, производители и новаторы представляют подлинное лицо Ирана, который принадлежит всем своим народам, независимо от их происхождения и взглядов».

По словам президента, иранская культура издавна основана на взаимопомощи и солидарности, и «с божьей помощью и при участии всех народов Ирана проблемы будут преодолены».

Пезешкиан также заявил, что «Иран не позволит, чтобы его земля стала ареной для действий врагов и бандитов», подчеркнув, что народ страны «стойко противостоит агрессорам и добивается значительных успехов во всех сферах».

В завершение выступления глава государства процитировал стихотворение азербайджанского поэта Шахрияра на азербайджанском языке и вновь осудил зверства против жителей Газы, заявив: «Те, кто ослеплён деньгами и властью, не прекратят свои преступления и несправедливость»