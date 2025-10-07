Бакаи: вмешательство Европы в дела Западной Азии не решает внутренних проблем континента

Исмаил Бакаи Хамане во вторник полностью отверг необоснованные заявления, сделанные по итогам заявлении встречи министров иностранных дел Совета сотрудничества стран Персидского залива и Европейского союза, включая повторение претензий ОАЭ в отношении иранских островов Большой и Малый Томбы и Абу-Муса, а также неоправданное вмешательство в оборонные вопросы Ирана и иранскую ядерную проблему. Он предостерег от деструктивного и разобщающего вмешательства некоторых европейских стран в дела региона Персидского залива.

Бакаи, решительно подчеркнув неоспоримый и постоянный суверенитет Ирана над иранскими островами Большой Томб, Малый Томб и Бумуса как неотъемлемой частью территориальной территории Ирана, заявил: «Повторение необоснованных заявлений в политических заявлениях не имеет юридической силы и не меняет географической реальности и исторических фактов».

Осудив подстрекательское поведение некоторых государств-членов Европейского союза, включая Германию и Францию, которые, помимо полной поддержки геноцидального режима Израиля как единственного обладателя ядерного оружия в регионе, навязывают свои политические интересы и цели всему Союзу, Бакаи напомнил, что неуместное вмешательство Европейского союза в дела Персидского залива и Оманского залива не поможет разрешить внутренние конфликты и проблемы континента, а лишь демонстрирует их лживую и разобщающую политику в отношении Ирана и всего региона Персидского залива. Упомянув о неэффективном, несамостоятельном и злонамеренном поведении трёх европейских государств-членов СВПД, кульминацией которого стало злоупотребление ими механизмом разрешения споров СВПД для восстановления отменённых резолюций Совета Безопасности, представитель МИД Ирана добавил: «Позорно, что стороны, являющиеся причиной нынешней ситуации, теперь поставили себя в положение истцов».