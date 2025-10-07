  1. Home
Адмирал Ирани: Каспийское море — не место для маневра иностранцев

7 октября 2025 - 20:14
News ID: 1736056
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Командующий Военно-морскими силами Армии Исламской Республики Иран, отметив, что Каспийское море не является средой, дающей иностранцам пространство для маневра, заявил: «Вокруг Каспийского моря сконцентрировалось достаточно сил».

Ирани в понедельник во время своего визита в Россию для участия в совещании командующих ВМС прикаспийских стран заметил: «Пять прикаспийских государств установили очень хорошие отношения, и в этом году мы вновь собрались, чтобы обсудить новые условия и реализовать их на практике». Как сообщает Pars Today, он подчеркнул, что целью всех прикаспийских стран является обеспечение морской безопасности, добавив: «Это будет достигнуто при участии прикаспийских стран и с учетом динамичного развития экономики этого региона».

Заметив также, что Каспийское море не является средой, предоставляющей иностранцам пространство для маневра, командующий ВМС Армии Ирана заявил: «Вокруг Каспийского моря сосредоточено достаточно сил, и вопросы, поднятые на этой встрече, также будут решены успешно». Посыл этой встречи заключается в том, что прикаспийские государства должны сами принимать решения».

