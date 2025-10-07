Партия «Непокорившаяся Франция» предложила начать процедуру отрешения от власти французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом 7 октября сообщила лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.

«104 парламентария уже подписали предложение об импичменте. Завтра в бюро Национального собрания состоится новое голосование», — написала она в социальной сети X (бывш. Twitter).

Пано отметила, что 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента. Источник этой статистики она не уточнила.

«Если бы Макрон был как Шарль де Голль, то немедленно ушел бы в отставку»

Внук экс-президента Франции Пьер де Голль — о вотуме правительству Байру, присоединении к БРИКС и переезде в Россию

Ранее, 12 сентября, председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано сообщила, что 104 депутата поддержали проект об импичменте Макрона. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция находится в глубоком политическом кризисе. Она добавила, что большинство французов уже давно не доверяет власти Макрона.