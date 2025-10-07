ХАМАС потребовал увязать освобождение заложников с выводом войск ЦАХАЛ из Газы

Делегация движения ХАМАС в ходе второго дня переговоров по урегулированию конфликта в Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе, потребовала увязать освобождение заложников с выводом израильских войск из сектора Газа. Об этом 7 октября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Делегация движения [ХАМАС] подчеркивает, что освобождение последнего заложника должно совпасть с последним выводом оккупационных войск [Израиля]», — указано в сообщении.

По словам источника телеканала, второй день переговоров был посвящен обсуждению карт вывода войск и графика освобождения заложников. ХАМАС, как утверждается, также потребовало международные гарантии окончательного прекращения конфликта и полного вывода ЦАХАЛ из Газы.

В опубликованном Белым домом 29 сентября плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, который на следующий день был также поддержан ключевыми арабскими и исламскими странами, были подробно описаны 20 пунктов.

Представители ХАМАС 3 октября сообщили о согласии на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету и освобождение всех израильских заложников. Также они выразили готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы обсудить детали возможного соглашения. На следующий день власти Израиля отдали приказ о приостановке военной операции в секторе Газа.