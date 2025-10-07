После выступления президента Владимира Путина на сессии клуба «Валдай» руководство Еврокомиссии охватило самое настоящее биполярное расстройство. Сначала представитель ЕК Паула Пинью заявила, что в главном органе исполнительной власти Евросоюза не следят за выступлениями президента России, отказавшись даже объяснить, почему. А вчера глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с трибуны Европарламента призвала депутатов самым внимательным образом прислушаться к речи Путина на форуме в Сочи. В чем причина такой биполярки? Попробуем разобраться.

Напомним, Владимир Путин, в частности, заявил, что европейские страны усердно пытаются заделать трещины, пошедшие по зданию Европы, но укреплять пошатнувшееся единство стремятся не за счет совместного решения внутренних проблем, а раздуванием образа врага в лице России.

Да, еще президент России, отвечая на вопрос модератора, пошутил, что больше не будет запускать дроны ни в Данию, ни во Францию, ни куда-либо еще. Но эту шутку в Брюсселе, судя по тому, что Паула Пинью отказалась ее комментировать, очевидно, не поняли.

В последнее время в адрес главной еврочиновницы раздавалось немало критики, ее обвиняли в волюнтаризме и вождизме, стремлении захватить власть в ущерб полномочиям стран-членов ЕС и стать «главнокомандующим» Европы. С канцлером Германии Фридрихом Мерцем у нее возникли проблемы, когда тот заявил, что хочет вернуть часть полномочий Берлину. Чтобы заручиться поддержкой критикующих ее фракций Европарламента фон дер Ляйен, как отмечает Politico, значительно смягчила тон общения с оппонентами и обещает «больше слушать, разговаривать и даже немного уступать». Цель подобной тактики очевидна: руководитель ЕК стремится убедить оппозицию поддержать ее.

«Фон дер Ляйен почти наверняка переживет эту неделю, - делает прогноз Politico, - но волки уже кружат вокруг нее». Скорее, не волки, а волчица – бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель хочет сменить нынешнюю главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.