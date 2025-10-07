В эфире германского телеканала FR состоялся очередной выпуск политического шоу ARD, в рамках которого обсуждаются актуальные события из мира политики. И именно этот выпуск вызвал настоящую истерику на немецком телевидении, так как там буквально призвали президента России Владимира Путина «доминировать в Германии».

«У меня нет желания проходить военную службу. Я бы не хотел защищать это (Германию). Украинцы также не оказали себе никакой пользы, сражаясь с Россией. Им следовало сдаться, потому что жить в конфликте значительно хуже, чем жить при правлении Путина. Я бы предпочел, чтобы в Германии правил Путин, чем Германия начала войну», - заявил 19-летний студент в эфире программы ARD.

После его слов началась настоящая вакханалия. В рамках передачи присутствующие могут взять слово и прокомментировать слова предыдущего спикера. Так вот, на подростка буквально набросились все подряд, требуя его взять слова назад, «поехать в отпуск на Украину» и так далее. Конечно, в итоге слова юноши вывернули в таком свете, что Германии нужно воспитывать молодежь, дабы она «шла защищать свободу и демократию с оружием в руках».

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин, как и многие другие первые лица страны, не раз говорил, что для Москвы нет ни причин, ни выгод, ни смысла в нападении на Европу.