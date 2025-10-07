Итальянский активист, член «Флотилии Стойкости», принял ислам

По сообщению информационного агентства «Ахль аль-Бейт (мир им) - Абна», итальянский активист Томмазо Портолацци, который отправился в составе «Флотилии Стойкости» для прорыва блокады Сектора Газа и был задержан сионистскими военнослужащими, принял ислам.

По сообщению «Аль-Сумария Ньюс», Портолацци сказал: «Я начал это путешествие с любовью к палестинскому народу, и это был подходящий момент для принятия такого решения».

Итальянский активист, рассказывая о деталях своего задержания после приближения «Флотилии Стойкости» к побережью Газы, сообщил: «Со мной и другими активистами жестоко обращались в течение трех дней тюремного заключения в Израиле; с нами обращались с насилием и лишили нас воды, сна и основных потребностей».

О моменте, когда он решил стать мусульманином, Портолацци сказал: «Мы были в одной камере с восемью активистами-мусульманами из Турции и Малайзии. Однажды утром, когда они молились, в камеру ворвались полицейские. Я почувствовал, что их поведение было бесчеловечным, и попытался сопротивляться им, потому что действия полиции были оскорблением их убеждений. После этого я поговорил со своими сокамерниками, и они предложили мне произнести Шахаду (свидетельство веры). В тот момент я почувствовал, что это правильно, и объявил о своем принятии ислама из-за мотива любви к палестинскому народу».

Портолацци заявил, что первое, что он сделает после возвращения в Рим, — это пойдет в мечеть и официально подтвердит свое обращение в ислам. Он также призвал правительство Италии занять решительную позицию по прекращению помощи Израилю, включая продажу ему оружия.