Канадские активисты призывают власти поддержать учащихся-мусульман

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль аль-Бейт (мир им) - Абна», в Торонто, Канада, 13-летний мальчик, который был выбран лучшим учеником восьмого класса, был вынужден по настоянию учителя изменить свою речь во время выпускного выступления, поскольку он говорил о важности вспоминания учащихся в таких регионах, как Газа.

Вследствие этого инцидента отец ученика связался с Национальным советом мусульман Канады (NCCM) и пожаловался на дискриминацию в отношении своего сына и оскорбительное обращение со стороны сотрудников школы.

В связи с этим, Национальный совет мусульман Канады заявил: «Этот инцидент является примером усиления преследований и дискриминации в отношении учащихся-мусульман, арабов и палестинцев в школах Торонто и Канады, и количество аналогичных жалоб увеличилось на 35%».

Правозащитники и гражданские активисты призвали власти провинции Онтарио, Канада, принять немедленные меры для обеспечения безопасности и свободы выражения мнений учащихся-мусульман, арабов и палестинцев. Они подчеркнули, что власти должны публично признать эту проблему и явно объявить о своей поддержке этих групп.

По мнению активистов, школы должны быть безопасным и открытым пространством для трудных и чувствительных дискуссий, где учащиеся-мусульмане могут выражать свои убеждения и религиозную идентичность без страха наказания или подавления.