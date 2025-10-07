Объем военной помощи США Израилю с начала войны в Газе

По сообщению информационного агентства «Ахль аль-Бейт (мир им) - Абна», согласно академическому исследованию, Соединенные Штаты Америки предоставили Израилю военную помощь на сумму более 21,7 миллиарда долларов с момента начала войны в Газе. Эта помощь была оказана в периоды президентства Дональда Трампа и Джо Байдена.

Отчет был опубликован проектом «Цена войны» (Costs of War) при Институте Уотсона Университета Брауна в США и совпал со второй годовщиной нападения 7 октября.

Согласно результатам исследования, Вашингтон также потратил еще около 10 миллиардов долларов на помощь в области безопасности и военные операции в более широком регионе Ближнего Востока за последние два года.

Исследователи проекта заявили, что их данные в основном основаны на общедоступных и открытых источниках, но их отчеты считаются одними из наиболее полных исследований объема военной помощи США Израилю, близкому союзнику Вашингтона в регионе.

В отчете также представлены оценки затрат на прямое военное вмешательство США на Ближнем Востоке.

Государственный департамент США пока не дал официального ответа относительно общего объема помощи, предоставленной Израилю с октября 2023 года, а Белый дом перенаправил запросы о комментариях в Министерство обороны (Пентагон), которое управляет лишь частью этой помощи.

Публикация этого отчета происходит на фоне усиления дебатов и критики внутри США относительно объема военной поддержки Израиля, особенно после широких гуманитарных последствий войны в Газе и протестов против политики Вашингтона в этом отношении.