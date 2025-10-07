Трамп: Мы бы выиграли войну в Афганистане, если бы не учитывали политические соображения

По сообщению информационного агентства «Ахль аль-Бейт (мир им) - Абна», президент США Дональд Трамп на церемонии, посвященной 250-летию создания ВМС США, признал поражение своей страны в Афганистане и назвал причиной этого поражения политические соображения.

Трамп заявил на этой церемонии, которая состоялась в воскресенье (5 октября): «Мы бы легко выиграли в Афганистане, мы бы легко выиграли любую войну, но мы учитывали политические соображения».

Далее он сказал, что «мы больше не собираемся учитывать политические соображения и снова будем побеждать в войнах».

Следует отметить, что 7 октября — это годовщина нападения США на Афганистан в 2001 году под предлогом борьбы с терроризмом. Нападение, которое оправдывало присутствие США в Афганистане в течение 20 лет и, несмотря на расходы в размере 2,26 триллиона долларов и гибель и ранения более 23 тысяч американцев, в конечном итоге привело к соглашению с талибами, под предлогом уничтожения которых была начата военная кампания, а в 2021 году правительство Афганистана было передано им.

Уход США из Афганистана и оставление в стране военной техники на миллионы долларов всегда критиковался Трампом, и он постоянно порицает бывшего президента США Байдена за этот поспешный вывод войск.