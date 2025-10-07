Движение американского военного конвоя с базы «Аль-Харир» к сирийской границе

По сообщению информационного агентства «Ахль аль-Бейт (мир им) - Абна», информированный источник сообщил сегодня, во вторник, об отправлении конвоя, состоящего примерно из 20 грузовиков, с военной базы «Аль-Харир» недалеко от Эрбиля в сторону границы Ирака с Сирией.

Этот источник заявил информационному агентству «Аль-Маалума»: «Конвой выехал через главные ворота базы «Аль-Харир», и его воздушная безопасность была обеспечена на протяжении всего наземного маршрута к ирако-сирийской границе при поддержке нескольких вертолетов «Апач»».

Он добавил: «Этот конвой является первым в своем роде за последние дни, так как движение конвоев между базой «Аль-Харир» и другими базами, будь то в Сирии или в направлении базы «Айн-аль-Асад», было приостановлено на некоторое время».

По словам источника, точное содержимое грузовиков не известно, но, по-видимому, они перевозят логистическое оборудование для американских баз, дислоцированных на территории Сирии.