Убийство одного гражданина-алавита и ранение другого человека в Хомсе, Сирия

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль аль-Бейт (мир им) - Абна», гражданин, принадлежащий к алавитской общине в городе Хомс, погиб после того, как двое вооруженных лиц на мотоцикле открыли по нему огонь. Инцидент произошел, когда жертва находилась в своем магазине в районе Икрима города Хомс.

Согласно отчету Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в это же время нападавшие открыли огонь по другому молодому человеку внутри ресторана в городе Телль-Калах, что привело к его тяжелому ранению в плечо. Пострадавший был доставлен в больницу для лечения, а нападавшие скрылись с места происшествия.

Таким образом, число жертв актов мести и внесудебных казней или убийств с начала 2025 года в различных провинциях Сирии достигло 1076 человек, среди которых 1023 мужчины, 32 женщины и 21 ребенок.