"Едиот Ахронот": Ненависть к Израилю в мире достигла рекордного уровня

По сообщению информационного агентства «Ахль аль-Бейт (мир им) - Абна», сионистская газета «Едиот Ахронот» сообщила: «Увеличение числа заявлений лидеров стран о признании Государства Палестина усилило глобальную волну оппозиции Израилю».

Это СМИ признало: «Спустя два года после 7 октября мы находимся в разгаре революции ненависти к Израилю; волны, которая становилась все шире по мере продолжения войны “Железных мечей”».

Согласно опубликованной статистике, в последнем квартале 2023 года в мире было зарегистрировано более 1785 антиизраильских инцидентов; это число близко к общему количеству инцидентов за весь 2022 год.