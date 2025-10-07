По сообщению информационного агентства «Ахль аль-Бейт (мир им) - Абна», согласно секретным документам, опубликованным американским сайтом «The Grayzone», израильское правительство стремилось активировать группы, известные как «цифровое ополчение», цель которых — противодействовать деятельности палестинских активистов, привлекая финансовую поддержку от американских миллиардеров.

В этих документах говорится, что Бенни Ганц, бывший начальник штаба израильской армии, пытался получить помощь от Дэвида Эллисона и его отца Ларри Эллисона, влиятельных и богатых американских деятелей, для финансирования этого проекта.

Этот план был частью более широкой программы, целью которой было заявлено разрушение и ослабление деятельности палестинских сторонников в киберпространстве и СМИ.

Получив контроль над медиакомпаниями Paramount и CBS News, Дэвид Эллисон назначил Барри Вайсса, который ранее называл себя «фанатичным сионистом», главным редактором.

Согласно отчету, утечка электронных писем показывает, что Дэвид Эллисон участвовал в схеме, разработанной израильским правительством для мониторинга и подавления палестинских активистов в Соединенных Штатах. Первоначально этот план был известен как «12 колен» и включал группу из 12 еврейских миллиардеров, которых просили взять на себя финансирование операции.

Целью этого проекта было привлечение американских инвесторов для поддержки охранных компаний, управляемых бывшими офицерами израильской разведки, которые, действуя от имени израильского правительства, имели миссию отслеживать и преследовать американских граждан, поддерживающих кампанию бойкота, отказа от инвестиций и санкций против Израиля.

Эти электронные письма были впервые обнаружены журналистом Джеком Полсоном; он нашел их среди набора файлов, утекших хакерской группой «Ханзала» в 2024 году.

Документы показывают, что миссия Бенни Ганца заключалась в привлечении богатых западных инвесторов для финансирования охранных компаний, управляемых бывшими сотрудниками израильской разведки, чья миссия — следить и преследовать лиц, которых израильское правительство считает имеющими пропалестинские настроения.