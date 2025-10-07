Один мученик и один раненый в результате атаки израильского беспилотника на Дейр-Аамес на юге Ливана

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА), в результате атаки беспилотника израильской армии на автомобиль в районе Дейр-Аамес на юге Ливана, один гражданин Ливана стал мучеником, и еще один человек получил ранения.

Согласно сообщению корреспондента телеканала «Аль-Маядин», эта атака была осуществлена сегодня, во вторник, израильским беспилотником в районе Дейр-Аамес, входящем в провинцию Тир, и целью ее был гражданский автомобиль.

Это второе подобное нападение за последние дни; в понедельник один ливанский гражданин и его жена также погибли в результате атаки беспилотника на автомобиль в районе Зибдин, входящем в провинцию Набатия, и еще один человек был ранен.

Следует отметить, что сионистский режим продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, подписанное 27 ноября, и обостряет ситуацию с безопасностью на юге страны воздушными атаками и обстрелами различных районов Ливана.