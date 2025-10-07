Американцы унесут в могилу мечту о сокращении дальности иранских ракет до менее 500 километров.

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт (мир им) - Абна», Ходжатолеслам валь-Мослемин Пурхакан, глава Судебной организации Вооруженных Сил страны, встретился и побеседовал с бригадным генералом Мусави, командующим Воздушно-космическими силами КСИР.

Ходжатолеслам валь-Мослемин Ахмадареза Пурхакан, глава Судебной организации Вооруженных Сил, в ходе встречи с бригадным генералом Сейедом Хосейном Мусави, командующим Воздушно-космическими силами КСИР, поздравил его с назначением и подчеркнул мощь Исламской Республики Иран и решающую роль ракетного и беспилотного потенциала страны в 12-дневной навязанной войне.

В ходе этой встречи Ходжатолеслам валь-Мослемин Ахмадареза Пурхакан почтил память мученика Техрани Могаддама и мучеников 12-дневной навязанной войны, особенно мученика Хаджизаде, его заместителя мученика Багери и их товарищей, и выразил благодарность за удивительные успехи страны в области ракет и повышение боеспособности вооруженных сил.

Глава Судебной организации Вооруженных Сил назвал назначение генерала Мусави признаком его заслуг, компетентности, блестящего и оперативного опыта и, указывая на мощь Исламской Республики Иран в регионе и в мире, отметил: «Во время 12-дневной войны сокрушительные удары иранских ракет и беспилотников с высокой мощностью разрушения, точностью и прохождением многослойной обороны изменили судьбу навязанной войны в пользу исламского Ирана, заставив сионистского врага-оккупанта поднять руки в знак капитуляции и просить о прекращении огня».

Он отметил, что сегодня ракетная и беспилотная мощь Ирана стала кошмаром для детоубийц-сионистов, и их желание — остановить эту мощь, до такой степени, что вице-президент США с полнейшей наглостью заявляет: «Дальность иранских ракет должна быть сокращена до менее пятисот километров». Конечно, они унесут это желание в могилу.

Он также, ссылаясь на ракетные удары Ирана в ответ на агрессию США, заявил: «Нападение на Айн аль-Асад и аль-Адид после Второй мировой войны было беспрецедентным и показало, насколько влиятельны Воздушно-космические силы КСИР и другие вооруженные силы в расчетах врага».

В ходе этой встречи бригадный генерал Мусави, командующий Воздушно-космическими силами КСИР, представив доклад о роли Воздушно-космических сил КСИР в 12-дневной навязанной войне сионистского режима, а также о состоянии и основных мерах, принятых после войны, заявил: «Слава Богу, после восстановления нанесенного ущерба, мы обладаем полной готовностью к решительному и быстрому противостоянию любой угрозе и авантюре врага».