Иран побил рекорд по не-нефтяному экспорту, несмотря на санкции

Иран достиг рекордного показателя не-нефтяного экспорта в прошлом году, составившего 58 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель главы Организации развития торговли Ирана (TPO) по коммерческим услугам Мохаммадсадег Ганнадзаде.

Он особо подчеркнул, что этот значительный результат во внешней торговле был достигнут в «сложных условиях и условиях санкций».

Ганнадзаде отметил важность празднования Национального дня экспорта, заявив:

«Этот день стал символом и ритуалом для уважения усилий активистов в сфере внешней торговли страны, которые продолжают работать, несмотря на препятствия и трудности, создаваемые санкциями».

Таким образом, власти Ирана подчеркивают, что внешняя торговля продолжает развиваться, преодолевая жесткие международные ограничения.