Иран обвиняет США и Израиль в атаках на ядерные объекты

Иран считает Израиль и США виновными в незаконных нападениях на мирные ядерные объекты страны. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Мы, без сомнения, считаем сионистский режим и Соединенные Штаты Америки виновными и ответственными за незаконные нападения на мирные ядерные объекты Ирана, а также за посягательство на территориальную целостность и национальный суверенитет страны», - сказал Багаи.

Представитель МИД добавил, что, «как верно отметил глава МАГАТЭ, ни в одном отчёте агентства нет указаний или доказательств отклонения ядерной программы Ирана от мирного курса». Он назвал это утверждение абсолютно точным и подчеркнул, что в такой ситуации от МАГАТЭ ожидалось незамедлительное осуждение атак Израиля и США на иранские ядерные объекты.