  1. Home
  2. Новости Европы

Украина обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов

6 октября 2025 - 21:27
News ID: 1735716
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Украина обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов

Киев обвинил Китай в сотрудничестве с Россией в проведении спутниковой разведки. Москва и Пекин подчеркивали, что двустороннее сотрудничество не нацелено против третьих стран

Служба внешней разведки (СВР) Украины зафиксировала «факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине», заявил сотрудник СВР Украины Олег Александров в комментарии агентству «Укринформ».

По словам Александрова, есть факты «высокого уровня сотрудничества России и Китая в проведении спутниковой разведки Украины с целью определения и допразведки стратегических объектов для поражения». Речь идет в том числе об объектах, которые «могут принадлежать иностранным инвесторам», сказал он.

Your Comment

You are replying to: .
captcha