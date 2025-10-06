"Это - капитуляция": ХАМАС отказался выполнять план Трампа по урегулированию в Газе Трампу прочат Премию мира, но его план по Газе забуксовал

По первости все шло гладко. Израиль согласился с отводом войск в Газе на определенные линии и приступил к снижению накала боевых действий. В ответ руководители ХАМАС, просовещавшись двое суток, объявили о готовности отпустить заложников, томящихся в их плену с 7 октября 2023 года, и вернуть тела тех, кто в этом плену уже скончался.

Но следующим пунктом плана предусматривалось полное разоружение боевиков ХАМАС. А им самим предлагалось либо подчиниться новой администрации Газы, состоящей из международных экспертов и палестинцев, либо навсегда покинуть сектор. Эти условия хамасовцы расценили как приказ о капитуляции и выполнять их отказалось. И еще заявили, что в трамповском сценарии ничего не говорится о главной цели их многолетней борьбы - создании полноценного государства Палестина со всеми необходимыми институтами, включая собственную армию. В итоге заложники свободы пока так и не увидели, а Израиль продолжил наносить удары по развалинам, устилающим территорию Газы.

Трамп пришел в гневное состояние и разразился постом в своей соцсети: «ХАМАС должен действовать быстро - иначе все может сорваться. Я не потерплю ни задержек, которых, по мнению многих, можно ожидать, ни какого-либо исхода, при котором Сектор Газа снова будет представлять угрозу. Давайте доведем это до конца - быстро. Ко всем будут относиться справедливо».

Не исключено, что Дональд раздражен еще и потому, что как раз сейчас люди из американской администрации активно проталкивают в Нобелевском комитете идею сделать именно Трампа в этом году лауреатом Премии мира. По информации агентства Bloomberg, к консультациям подключены спецпредставитель президента Уиткофф и госсекретарь Рубио. Члены комитета не знают как поступить: шансы Трампа на победу не превышают 10%, но многие боятся негативной реакции хозяина Белого дома в случае отказа. Один из собеседников агентства признался, что даже подумывает уйти на больничный 10 октября, когда будет объявлен лауреат.

Если сделка по Газе сорвется, то лавровый венок миротворца президенту США явно не светит. А ведь он так хочет водрузить его на свою знаменитую шевелюру.