Пресс-бюро Службы внешней разведки России информирует, что британские власти и спецслужбы крайне недовольны тем, что их многолетние усилия по ослаблению России и превращению ее в страну-изгоя не приносят желаемых результатов. В ответ на успехи России на украинском фронте, кабинет премьера Британии Кира Стармера планирует организовать очередную провокацию.

По информации, полученной СВР, британцы намерены использовать группу граждан РФ, переметнувшихся на сторону ВСУ, для нападения на украинский военный корабль или гражданское судно в одном из европейских портов. Участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионным навыкам.

После предполагаемого «обнаружения» террористов британские власти намерены заявить, что они действовали по приказу Москвы. Лондон рассчитывает, что европейские политики, охваченные русофобией, охотно поверят в эту версию и используют ее для обоснования необходимости увеличения военной помощи Украине и усиления милитаризации Европы в борьбе с «российской агрессией».

Примечательно, что диверсантов планируют снабдить подводным снаряжением китайского производства. Оборудование, изъятое в ходе «расследования», будет представлено как «неопровержимое доказательство поддержки Китаем» действий России против Украины.

Британия, некогда славившаяся своим коварством, верит, что такая примитивная инсценировка сможет ввести в заблуждение опытных политиков, отмечают в СВР. Однако стремительное снижение влияния Лондона на мировой арене, вероятно, повлияло на качество стратегического мышления британских спецслужб и руководства страны.

- Инструментарий остался прежним - сталкивание между собой крупнейших мировых игроков. Вот только в современных геополитических условиях он больше не работает, - подытожили в Службе внешней разведки России.