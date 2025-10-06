Во Франции обостряется политический кризис: В стране ушел в отставку очередной премьер-министр

Во Франции все никак не разрешится политический кризис внутри правительства. Ситуация лишь больше обостряется. Так, в стране уходит в отставку очередной премьер-министр – Себастьян Лекорню. Это вгоняет французского лидера Эммануэля Макрона в настоящий хаос, поскольку он буквально месяц назад назначал Лекорню на пост. Известно, что Лекорню был пятым по счету премьером Франции после повторного избрания Макрона. В его правительство вошли в основном прежние министры, что вызвало недовольство среди оппозиции и даже среди партнеров по коалиции.

Французскому главе теперь предстоит сократить государственные расходы и удержать экономику от потрясений, несмотря на напряжённые отношения с парламентом. На новости об отставке Лекорню рынок отреагировал падением французских акций на 3% в начале торгов, ростом доходности гособлигаций и ослаблением евро к доллару.

Как отмечает газета, на уход Лекорню сразу же негативно отреагировали как оппозиция, так и часть коалиционных партнеров. В связи с этим они уже занялись подготовкой кандидатуры для нового премьер-министра.