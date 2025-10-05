Глава МИД Ирана: Каирское соглашение утратило силу

Сейед Аббас Аракчи во вторник на встрече с послами, временными поверенными в делах и главами иностранных и международных миссий в Тегеране подчеркнул, что Исламская Республика Иран считает возобновление Советом Безопасности этих санкций незаконным.

Последние события в регионе были рассмотрены за закрытыми дверями на совещании главы внешнеполитического ведомства Ирана и послов иностранных государств в Тегеране.

Главной темой встречи стало разъяснение позиции Ирана после незаконных действий США и трёх европейских стран по восстановлению санкций Совета Безопасности.

После встречи с послами, временными поверенными в делах и главами иностранных и международных миссий, находящихся в Тегеране, министр иностранных дел Ирана также подчеркнул журналистам: «Мгновенный ответ» (снэпбэк) меняет все предыдущие условия, и Каирское соглашение больше не действует; Исламская Республика Иран пыталась всеми возможными способами решить проблему путём переговоров, и теперь у Запада нет веских оснований прибегать к «откату».

Аракчи заявил: «Опыт показал, что нет иного решения иранской ядерной проблемы, кроме дипломатического».

Глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил: «Точно так же, как военное нападение не решило иранскую ядерную проблему, «мгновенный ответ» не имеет никакого значения в этом отношении».

Аракчи заметил, что дипломатия всегда существует, и добавил: «Европа проиграла и снизила свою роль в переговорах с Ираном. Если они (Америка и Европа) проявят добросовестность, мы можем надеяться на результат переговоров, особенно в нынешней ситуации и в связи с восстановлением санкций Совета Безопасности, которые ещё больше осложнили ситуацию».

Глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил: «Во время военной агрессии Америки и сионистского режима против Ирана все страны заявили о своей солидарности с Исламской Республикой, поскольку Иран проявил мудрость в своих поступках. Сейчас произошло нечто подобное, и Иран известен в мире как разумный игрок».