В Барселоне при беспорядках пострадали 23 человека

Полиция Каталонии задержала десять человек, а 23 человека получили ранения, один из них тяжёлые, во время столкновений на субботней пропалестинской акции в Барселоне, сообщает телеканал Cadena Ser.

"По меньшей мере 23 человека пострадали, один из них - тяжело, в результате столкновений во время пропалестинской акции в Барселоне. Полиция Каталонии (Mossos d"Esquadra) задержала 10 человек за участие в общественных беспорядках", - передает телеканал.

По его информации, среди пострадавших - 19 сотрудников правоохранительных органов. Один из них в тяжёлом состоянии был доставлен в госпиталь.

Беспорядки начались после окончания демонстрации, прошедшей в субботу днём. Группа участников акции напала на заведения общественного питания и торговые точки в центре города. Пострадали фасады ресторанов McDonald"s, Burger King, Starbucks и супермаркета Carrefour. Полиция применила силу для разгона демонстрантов на площади Каталонии, где часть протестующих отказывалась расходиться.

В субботу тысячи человек вышли на улицы Мадрида, Барселоны и десятков других городов Испании в поддержку Палестины и с требованиями к властям своей страны разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем.