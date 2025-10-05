У верхушки Евросоюза новая головная боль. К европейским «диссидентам» - венгерскому премьеру Виктору Орбану и главе правительства Словакии Роберту Фицо, критикующим безоглядную поддержку киевского режима, теперь может присоединиться их коллега из Чехии. Там только что прошли парламентские выборы, победу на которых одержало оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан»). Его возглавляет бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, имеющий теперь все шансы вновь вернуться в это кресло.

Движение получило почти 35% голосов, далеко оторвавшись от других партий. И в коалиции с некоторых из них ANO готово составить устойчивое парламентское большинство, на основе которого будет сформирован кабинет министров. Бабиша, возглавлявшего правительство в 2017-2021 годах, называют чешским Трампом. Он выступает против завоза мигрантов, считает, что на помощь Киеву тратятся непомерные суммы из бюджета, что приводит к росту экономических проблем в стране. Кроме того политик скептически относится к деятельности еврочиновников, подчеркивая, что «народ устал от диктата Брюсселя». Неслучайно, что первым Бабиша поздравил Орбан, полностью разделяющий такой подход.

Прежние власти накануне голосования заявили, что оно должно показать, «останется ли Чехия частью Запада или дрейфует на Восток». Избиратель свой ответ дал, но ждать изменения курса в пророссийском направлении, конечно, не стоит. Бабиш никогда не проявлял особых симпатий к нашей стране, однако его неприятие нынешних деятелей с Украины заметно всем. Одна из украинских журналисток прямо спросила триумфатора выборов, поддерживает ли тот вступление незалежной в НАТО и Евросоюз. «Но вы не готовы к ЕС», - ответствовал будущий премьер с выражением крайнего недоумения на лице. - «Сначала нужно положить конец войне. И мы, конечно, будем сотрудничать с Украиной, но к вступлению в ЕС вы не готовы».