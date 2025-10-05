The Guardian: Израильские военные оскорбительно обращались с известной шведской активисткой

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Маа», английская газета The Guardian сообщила, что посольство Швеции на оккупированных территориях проинформировало Министерство иностранных дел Швеции о том, что известная шведская активистка Грета Тунберг была задержана в очень плохих условиях.

Согласно отчету, Тунберг находилась в комнате, где было много насекомых, а сионистские военные не предоставляли ей достаточно воды и еды.

В отчете цитируется другой шведский активист, который сообщил, что сионистские военные тянули Грету за волосы, избивали ее и заставили поцеловать флаг фальшивого режима! Они делали все возможное, чтобы, так сказать, запугать других.

Стоит отметить, что сионистские военные задержали Грету вместе с сотнями других активистов во время нападения на корабли флотилии «Самоуд».