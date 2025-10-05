  1. Home
The Guardian: Израильские военные оскорбительно обращались с известной шведской активисткой

5 октября 2025 - 14:22
News ID: 1735195
Source: ABNA
Англоязычная газета указала на оскорбительное обращение сионистских военных с известной шведской активисткой во время нападения на флотилию «Самоуд».

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Маа», английская газета The Guardian сообщила, что посольство Швеции на оккупированных территориях проинформировало Министерство иностранных дел Швеции о том, что известная шведская активистка Грета Тунберг была задержана в очень плохих условиях.

Согласно отчету, Тунберг находилась в комнате, где было много насекомых, а сионистские военные не предоставляли ей достаточно воды и еды.

В отчете цитируется другой шведский активист, который сообщил, что сионистские военные тянули Грету за волосы, избивали ее и заставили поцеловать флаг фальшивого режима! Они делали все возможное, чтобы, так сказать, запугать других.

Стоит отметить, что сионистские военные задержали Грету вместе с сотнями других активистов во время нападения на корабли флотилии «Самоуд».

