Москва: Возобновление санкций против Ирана было незаконным

5 октября 2025 - 14:21
Представитель Министерства иностранных дел России заявляет, что возобновление санкций ООН против Ирана было незаконным действием, инспирированным европейскими державами.

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Reuters, Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел России, подчеркнула, что решение Европейской Тройки о возобновлении санкций ООН против Ирана было незаконным и заявила, что оно углубило кризис вокруг иранской ядерной программы.

По словам Захаровой, повторное введение санкций против Ирана стало результатом манипуляций и обмана со стороны Великобритании, Франции и Германии, и «следовательно, их последствия также являются юридически ничтожными и не могут налагать никаких правовых обязательств на другие страны».

После запуска 30-дневного процесса активации механизма «Snapback» против Исламской Республики Иран с обвинениями и необоснованными претензиями Европейской Тройки, Организация Объединенных Наций 27 сентября вновь ввела все санкции против Тегерана, связанные с иранской ядерной программой.

Исламская Республика Иран всегда решительно отвергала необоснованные обвинения и претензии Запада относительно попыток Тегерана получить ядерное оружие.

Россия, которая имеет тесные отношения с Ираном, защищает право Тегерана на использование мирной ядерной энергии и осудила агрессию США и сионистского режима против ядерных объектов Ирана и их бомбардировку в июне.

