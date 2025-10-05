Москва: Возобновление санкций против Ирана было незаконным

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Reuters, Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел России, подчеркнула, что решение Европейской Тройки о возобновлении санкций ООН против Ирана было незаконным и заявила, что оно углубило кризис вокруг иранской ядерной программы.

По словам Захаровой, повторное введение санкций против Ирана стало результатом манипуляций и обмана со стороны Великобритании, Франции и Германии, и «следовательно, их последствия также являются юридически ничтожными и не могут налагать никаких правовых обязательств на другие страны».

После запуска 30-дневного процесса активации механизма «Snapback» против Исламской Республики Иран с обвинениями и необоснованными претензиями Европейской Тройки, Организация Объединенных Наций 27 сентября вновь ввела все санкции против Тегерана, связанные с иранской ядерной программой.

Исламская Республика Иран всегда решительно отвергала необоснованные обвинения и претензии Запада относительно попыток Тегерана получить ядерное оружие.

Россия, которая имеет тесные отношения с Ираном, защищает право Тегерана на использование мирной ядерной энергии и осудила агрессию США и сионистского режима против ядерных объектов Ирана и их бомбардировку в июне.