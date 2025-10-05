Начало «показательных выборов» в Сирии при широком присутствии сил безопасности

Как сообщает информационное агентство ABNA, новостное агентство, связанное с террористическим режимом Абу Мухаммада аль-Джулани в Сирии, объявило о начале парламентских выборов в стране и открытии избирательных участков для населения.

Эти выборы проводятся в условиях широкого присутствия сил безопасности на улицах различных городов, включая Дамаск, Дараа, Хаму и Латакию.

Парламентские выборы в Сирии после прихода к власти нового террористического режима являются копией выборов в некоторых арабских режимах, которые проводятся под видом выборов, но избранные члены парламента не являются реальными представителями народа этой страны.

На этих выборах, помимо общих ограничений на выдвижение кандидатов и широкого давления в сфере безопасности, пропаганды и социального давления для победы определенных групп, были введены и странные правила проведения выборов.

Режим Абу Мухаммада аль-Джулани объявил, что увеличит количество мест в Палате представителей со 150 до 210, но согласно новым поправкам, внесенным в эти выборы, одна треть членов парламента будет напрямую выбрана Джулани. Таким образом, можно сказать, что политика, исходящая от этого парламента, будет отражать только цели правящего режима Джулани и не будет учитывать интересы нации.

Помимо 70 депутатов, которые будут выбраны Джулани напрямую и войдут в парламент, оставшиеся 140 депутатов также должны получить одобрение правящего органа сирийского режима после победы на выборах и получения большинства голосов. Джулани имеет право распустить парламент в чрезвычайных ситуациях через Совет внутренней безопасности страны, состоящий из министров иностранных дел, внутренних дел и обороны.

С другой стороны, некоторые автономные провинции Сирии, включая Ракку, Хасаку и части Дейр-эз-Зора, объявили, что не допустят проведения выборов на подконтрольных им территориях. Проведение выборов в провинции Сувейда также остается под вопросом.