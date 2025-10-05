Политический аналитик: Режим Джулани падет через несколько месяцев

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маалума», Аус Назар, эксперт по международному праву и политический аналитик, подчеркнул, что террористический режим Джулани возник в результате сионистско-американского проекта по фрагментации Сирии, и сохранение этого режима означает исчезновение политических перспектив.

Он добавил: «Агрессия и преступления в Сирии достигли беспрецедентного уровня, и это происходит под властью режима Джулани. Мы наблюдаем, как большое количество регионов Сирии управляется автономно, вне суверенитета режима Джулани».

Назар заявил: «Деятельность национальных оппозиционных групп в Сирии против режима Джулани усилилась, и они движутся к свержению этого режима».

Он пояснил: «Деятельность Джулани началась с ИГИЛ и «Аль-Каиды» и пришла к власти благодаря поддержке США и сионистского режима, а не воле сирийского народа. Жизнь этого режима не будет долгой, и он продержится максимум до начала следующего календарного года».