«Едиот Ахронот»: Тель-Авив оказался на стратегическом распутье

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Шахаб», газета «Едиот Ахронот» сообщила, что реальность, проявившаяся за последние два дня, заключается в том, что сионистский режим в течение последних шести месяцев, с момента возобновления атак на Газу, выбрал болезненный и трудный путь.

В докладе далее говорится, что по прошествии этого времени стало ясно, что Тель-Авив столкнулся с той же вечной проблемой – остаться на стратегическом распутье.

«Едиот Ахронот» добавила, что первый вариант для Израиля – это полная оккупация сектора Газа и пребывание в этом районе без установления временных рамок и несение тяжелых расходов на фоне неспособности освободить пленных. Второй вариант – это снова заключить соглашение об обмене пленными также ценой больших издержек, вывода войск из сектора Газа и освобождения палестинских пленных. Тем не менее, соглашение о пленных считается лучшим, чем бесконечная оккупация сектора Газа, поскольку, по крайней мере, израильские пленные вернутся.