Иракский депутат: Мы не обманемся новой игрой США

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маалума», член парламента Ирака Фирас аль-Мусаламави подчеркнул, что сообщения в СМИ о выводе американских войск с некоторых баз в Ираке не соответствуют действительности.

Он добавил: «Мы наблюдаем лишь реализацию части плана по передислокации американских сил, но это подается так, будто США намерены вывести войска».

Аль-Мусаламави отметил: «Национальный суверенитет Ирака не приемлет присутствия иностранных сил ни под каким предлогом. США действуют в соответствии с политикой перемещения своих войск на иракской территории».

«Эта страна эвакуировала некоторые второстепенные позиции и укрепляет другие важные позиции, чтобы скрыть свое военное присутствие в стране на фоне растущего политического и народного сопротивления».

Он заявил: «США не только не намерены уходить из Ирака, но и стремятся к долгосрочному присутствию в этой стране. Иракский народ не купится на эти политические игры».