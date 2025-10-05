Виды пыток активистов «Самоуд»: от отказа в воде до кражи и избиений

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», активисты, участвовавшие в Международной флотилии «Самоуд», подробно описали жестокое обращение со стороны сионистских военных во время их задержания на оккупированных территориях.

Сионистские военные с вечера прошлой среды захватили 42 корабля, принадлежавших Международной флотилии «Самоуд», когда они направлялись в Газу в международных водах, и арестовали сотни международных активистов, находившихся на них.

Министерство иностранных дел Турции объявило в субботу, что около 137 активистов, задержанных сионистами за участие во флотилии, прибыли в Турцию после депортации.

Икбал Гурбенар, один из активистов, сказал, что Тель-Авив в очередной раз продемонстрировал свою слабость перед мировым общественным мнением и раскрыл свое истинное лицо. Он добавил: «Они морили нас голодом. В комнате с 14 людьми нам давали одну тарелку еды, в которой практически не было калорий».

Он продолжил: «Они не давали нам чистой воды. Они конфисковали все наши лекарства и украли у нас все. Сионистские военные забрали наши компьютеры, телефоны и зарядные устройства и положили их в свои сумки. Воровство – часть их натуры».

Зейнеп Дилек Тик Очак, другая турецкая активистка, сказала: «После нашего протеста против речи ультраправого сионистского министра Итамара Бен-Гвира они усилили уровень насилия».

Осман Четинкая, другой участник конвоя, сказал: «Сионистские военные хотели нас унизить. Когда мы сопротивлялись, они усилили свое насилие. Они украли наши личные вещи».

Он добавил, что они находились под постоянным давлением в тюрьме, так как их постоянно переводили с места на место в течение ночи.

Айчин Кант Оглу, еще одна турецкая активистка, сказала: «Мы их не боимся. Они совершали очень подлые и аморальные поступки». Она сообщила, что женщинам проводили полный обыск с раздеванием, и сионисты забрали у них все.

Она добавила: «На стенах тюрьмы были надписи кровью, задержанные матери писали имена своих детей. Мы пережили часть того, что палестинцы переживают каждый день. Они не давали нам чистой воды и сказали нам пить из туалета, и мы оставались без еды около 40 часов».

Гонсало Де Брито, аргентинский активист, сказал, что сионисты обращались с ним жестоко.

Ясин Бенджелун, французский активист марокканского происхождения, подчеркнул, что активистам запрещали доступ к лекарствам, а воду им дали только через 32 часа после задержания.

По словам Бенджелуна, вход снайперских групп с полицейскими собаками в камеры содержания и запрет активистам спать были частью их пыток.

Мухаммад Джамаль, кувейтский активист, сказал, что они находились под солнцем в течение 12 часов от места задержания до порта Ашдод, и с ними очень плохо обращались. Он подчеркнул, что некоторые активисты были избиты и оскорблены.