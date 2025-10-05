Международный эксперт: ХАМАС выбрал наилучший сценарий в ответ на план Трампа

Как сообщает информационное агентство ABNA, Амджад Башкар, профессор политологии и международных отношений, в интервью агентству «Шахаб» заявил, что движение ХАМАС предложило наилучший возможный политический сценарий и решение в текущих условиях, после обширных консультаций с Турцией, Катаром, Египтом и Саудовской Аравией.

Он добавил, что новый план представляет собой дорожную карту к независимому палестинскому правительству для сектора Газа, свободному от любого внешнего покровительства.

По словам этого международного эксперта, ХАМАС действовал с большой политической проницательностью и смог вырвать инициативу из рук администрации США, которая стремилась заставить капитулировать сопротивление и палестинский народ.

Башкар заявил, что заявление ХАМАС было «умной политической приманкой», которая использовала стремление Трампа достичь результата в деле израильских пленных, не отступая при этом от своих принципов.

Он продолжил, что это соглашение будет осуществляться в несколько этапов, и ХАМАС сохранил единство палестинского представительства при участии Освободительного движения, ФАТХ и Палестинской администрации.

Этот региональный эксперт уточнил, что вопреки этому плану, Сопротивление не будет разоружено, поскольку, согласно международному праву, оно является законным оборонительным оружием.

Он отметил, что то, что предложил ХАМАС, является продвинутым политическим решением, которое сохраняет достоинство палестинцев, ставит администрацию США в затруднительное положение, а также возвращает палестинскому народу право на самоопределение.