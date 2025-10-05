Al Mayadeen: Заявления о снижении интенсивности сионистских атак на Газу — чистая ложь

Как сообщает информационное агентство ABNA, телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на масштабные ракетные и артиллерийские обстрелы сионистским режимом различных районов сектора Газа, особенно города Газа, подчеркнул, что израильская армия не покинула ни один район, из которого она ранее заявляла о намерении выйти в четырех районах города Газа.

Корреспондент Al Mayadeen сообщил в этой связи, что сионисты лгут и вводят общественное мнение в заблуждение относительно снижения интенсивности своих атак на сектор Газа; сионистские атаки продолжаются во всех районах Газы и не прекратились.

Ранее сионистские источники утверждали, что армейское командование приказало своим силам ограничить атаки на Газу оборонительными операциями и воздерживаться от нападений на инфраструктуру Газы.

В связи с этим Al Mayadeen сообщила, что вертолеты сионистского режима также нанесли удары по городу аз-Захра на северо-западе лагеря Нусейрат, расположенного в центральной части сектора Газа. Артиллерийские обстрелы сионистского режима усилились в районе «Джиср».

Al Mayadeen сообщила, что с сегодняшнего утра шесть палестинцев погибли в результате сионистских атак на инфраструктуру сектора Газа.