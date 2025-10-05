Совместное заявление арабо-исламских стран об ответе ХАМАС на план Трампа

Как сообщает информационное агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», министры иностранных дел Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Индонезии, Пакистана и Турции в совместном заявлении подчеркнули: «Мы приветствуем шаги ХАМАС в отношении плана Трампа».

Далее в заявлении говорится: «Мы также приветствуем призыв Трампа к прекращению израильских атак на Газу и началу процесса реализации соглашения об обмене пленными. Эти события представляют собой реальную возможность для всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня в Газе. Мы приветствуем готовность ХАМАС передать управление сектором Газа палестинскому комитету».

В заявлении подчеркивается: «Мы настаиваем на необходимости начать переговоры для достижения соглашения о механизме реализации плана Трампа. Мы также подтверждаем наше обязательство поддерживать усилия по реализации этого плана для немедленного прекращения войны в Газе и безусловной доставки помощи в этот анклав».

В заявлении отмечается: «Мы против перемещения палестинского народа и поддерживаем освобождение пленников и возвращение Палестинской администрации в Газу. Мы выступаем за объединение Западного берега и сектора Газа, достижение механизма обеспечения безопасности для всех, полный вывод израильских войск, а также восстановление сектора Газа и достижение мира на основе решения о двух государствах».