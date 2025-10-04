Как сообщает информационное агентство «Абна», президент США Дональд Трамп сегодня, в субботу, написал в своем сообщении в социальной сети «Truth Social»: Я благодарю Израиль, который временно прекратил бомбардировки, чтобы дать возможность для освобождения заложников и завершения мирного соглашения.

Президент США продолжил: ХАМАС должен действовать немедленно; в противном случае все условия будут аннулированы.

Дональд Трамп добавил: Я не потерплю задержки, того, что многие считают, что произойдет, или любого исхода, при котором Газа снова будет представлять угрозу. Давайте сделаем это быстро. Ко всем будут относиться справедливо!

Новейшая позиция Трампа по плану прекращения огня в Газе

Это происходит в то время, как движение ХАМАС вчера вечером объявило, что передало свой ответ на план Трампа о прекращении огня в Газе посредникам и выразило свое согласие на освобождение всех сионистских заложников, как живых, так и мертвых.