Поездка «Виткоффа» и зятя Трампа в Египет для переговоров об освобождении заложников

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на сионистское издание «Times of Israel», американский чиновник объявил, что Стивен Виткофф, специальный посланник США, и Джаред Кушнер, зять Трампа, планируют посетить Египет.

Согласно этому изданию, упомянутая поездка состоится на выходных (по местному времени), и ее целью заявлены переговоры для завершения деталей плана США по прекращению войны в Газе.

Газета «Wall Street Journal» также со ссылкой на осведомленных американских и арабских чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп вскоре отправит своего специального посланника «Стива Виткоффа» и своего зятя-еврея «Джареда Кушнера» в Западную Азию, чтобы помочь в достижении соглашения о прекращении огня в Газе.

Еврейские СМИ также утверждали, что делегации от сионистского режима и ХАМАС отправились в Каир.