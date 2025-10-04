  1. Home
Поездка «Виткоффа» и зятя Трампа в Египет для переговоров об освобождении заложников

4 октября 2025 - 22:44
News ID: 1734892
Source: ABNA
СМИ сообщают о поездке специального посланника США по региональным вопросам и зятя Трампа в Египет для переговоров об освобождении сионистских заложников, удерживаемых ХАМАС.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на сионистское издание «Times of Israel», американский чиновник объявил, что Стивен Виткофф, специальный посланник США, и Джаред Кушнер, зять Трампа, планируют посетить Египет.

Согласно этому изданию, упомянутая поездка состоится на выходных (по местному времени), и ее целью заявлены переговоры для завершения деталей плана США по прекращению войны в Газе.

Газета «Wall Street Journal» также со ссылкой на осведомленных американских и арабских чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп вскоре отправит своего специального посланника «Стива Виткоффа» и своего зятя-еврея «Джареда Кушнера» в Западную Азию, чтобы помочь в достижении соглашения о прекращении огня в Газе.

Еврейские СМИ также утверждали, что делегации от сионистского режима и ХАМАС отправились в Каир.

