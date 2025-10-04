Использование ХАМАС 11 лакун в плане Трампа по Газе; Умный ответ Сопротивления

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», политические эксперты, перечислив ключевые моменты плана Трампа по прекращению огня в Газе, подчеркнули, что этот план несовместим с нормами международного права. Они предупредили, что навязывание немедленного мира любой ценой — это инструкция для несправедливости, насилия и большей нестабильности в будущем.

Тем не менее, похоже, что движение ХАМАС в своем ответе на этот план использовало существующие в нем неясности в свою пользу и переложило мяч на сторону Америки и сионистского режима.

Политические эксперты в этом отношении подчеркнули, что основные элементы плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом по Газе, в значительной степени несовместимы с основными нормами международного права и консультативным заключением Международного Суда ООН в 2024 году, которое требует от сионистского режима прекратить свое незаконное присутствие на оккупированных палестинских территориях.

Эксперты объяснили основные неясные моменты в плане Трампа в 11 пунктах:

Право палестинцев на самоопределение, особенно в отношении создания независимого государства на основе международного права, не гарантируется в этом плане и обусловлено неясными предварительными условиями, которые касаются восстановления Газы, реформирования Палестинской администрации и диалога между сионистским режимом и Палестиной. «Временное переходное правительство» не представляет палестинцев, нарушает право на самоопределение и лишено легитимности. Кроме того, в нем не указаны четкие критерии или временные рамки для перехода к внутреннему правительству, принадлежащему только палестинцам. Надзор «Совета Мира» под председательством президента США не находится под эгидой Организации Объединенных Наций или многостороннего и прозрачного контроля, в то время как Соединенные Штаты решительно поддерживают сионистский режим и не являются честным посредником. «Международная стабилизационная сила» будет вне контроля палестинского народа и ООН и заменит оккупацию сионистского режима оккупацией под руководством США. Разоружение Газы не имеет срока давности, и если оно будет постоянным, это может сделать ее уязвимой перед агрессией Израиля. С другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о разоружении сионистского режима в Газе, который совершил международные преступления против палестинцев и угрожает миру и безопасности региона агрессией против других стран. Искоренение «экстремизма» упоминается только в отношении Газы, в то время как антипалестинские и антиарабские настроения, экстремизм и открытое подстрекательство к геноциду являются яркими чертами доминирующего сионистского дискурса на оккупированных территориях. «План экономического развития» и «Особая экономическая зона» могут привести к незаконной внешней эксплуатации палестинских ресурсов. Сионистский режим и те, кто продолжал свои незаконные атаки в Газе, не несут никакой ответственности за возмещение незаконного ущерба от войны палестинцам. Этот план гарантирует освобождение всех сионистских заложников, но будет освобождено лишь ограниченное число пленных палестинцев. Этот план никоим образом не затрагивает вопросы ответственности за международные преступления сионистского режима и нарушения прав человека против палестинского народа, и в нем нет никаких обязательств по обеспечению правосудия. Этот план не затрагивает другие основные вопросы, такие как прекращение незаконных поселений сионистского режима на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, границы, компенсации и беженцев. Этот план не предусматривает роли для Организации Объединенных Наций, будь то Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности, или конкретно для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР); роль, которая жизненно важна для помощи и поддержки палестинцев.

Умная реакция ХАМАС на план прекращения огня США

В связи с этим Фарас Яги, эксперт по вопросам сионистского режима, в интервью палестинскому информационному агентству «Шахаб», объясняя умную реакцию ХАМАС на план «Нетаньяху-Трамп», назвал эту реакцию «очень ответственной», которая успешно положила конец дискуссиям и переложила мяч на поле Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, и президента США Дональда Трампа.

Яги продолжил, что ХАМАС действовал ответственно и ограничил свой прямой ответ вопросами, которые находятся в его непосредственной ответственности, а именно вопросом заложников и передачей власти, но счел более важные национальные вопросы, такие как будущее сектора Газа и разоружение, частью полного палестинского консенсуса и более широких переговоров с посредниками.

Яги добавил, что ХАМАС не принял исключительности своего ответа на «да» или «нет» и оставил другие важные и судьбоносные вопросы для полного решения другими палестинцами.

В заключение своего анализа Яги сказал, что ХАМАС в очередной раз смог достойно доказать, что он ответственен, способен вести переговоры и ищет решение. Ответ ХАМАС таков, что никто не может обвинить это движение в создании препятствий для соглашения об обмене пленными.