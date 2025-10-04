Реакция Эрдогана на ответ ХАМАС на план Трампа

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, сегодня, в субботу, заявил: Мы приветствуем ответ ХАМАС на план Трампа (президента США), который продемонстрировал готовность этого движения к миру.

Президент Турции продолжил: Активисты Всемирной флотилии «Самоуд» (Стойкость) прибудут в аэропорт Стамбула примерно через час. Мы подчеркиваем, что Турция будет стоять рядом с палестинцами в секторе Газа. Израиль должен прекратить свои атаки в Газе.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил по этому поводу: Мир в Газе возможен, если все стороны возьмут на себя свою ответственность.

Эрдоган отметил: Мы сделаем все необходимое, чтобы ни один невинный человек не был убит и чтобы улыбка появилась на лицах детей Газы. Если все стороны будут действовать ответственно, есть возможность остановить кровопролитие и установить мир. Вопрос Газы был в центре внимания моих телефонных разговоров с Трампом, и мы приветствуем ответ ХАМАС.

Ранее турецкий чиновник заявил по этому поводу: Ответ ХАМАС на план прекращения огня в Газе является конструктивным и важным шагом на пути к достижению прочного мира. То, что должно быть сделано сейчас, это то, что Израиль должен немедленно прекратить все свои атаки и взять на себя обязательства по плану прекращения огня. Необходимо без промедления предпринять все действия для доставки гуманитарной помощи в Газу и достижения постоянного мира.