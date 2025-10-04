Южная Африка: Решение ХАМАС должно быть встречено ответным действием Израиля

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Министерство иностранных дел Южной Африки сегодня, в субботу, в своем заявлении приветствовало ответ палестинского сопротивления ХАМАС на план Трампа по установлению прекращения огня в Газе.

В этом заявлении Министерство иностранных дел Южной Африки объявило: Мы приветствуем решение ХАМАС освободить всех израильских заложников и заявленную готовность этой группировки к дальнейшему сотрудничеству.

В заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Южной Африки по этому поводу, говорится: Решение ХАМАС должно быть встречено ответным действием Израиля.

Это произошло в то время, когда движение ХАМАС вчера вечером объявило, что передало свой ответ на план Трампа о прекращении огня в Газе посредникам и выразило свое согласие на освобождение всех сионистских заложников, как живых, так и мертвых.