Нетаньяху пригласил двух министров, выступающих против прекращения огня в Газе, на срочное заседание

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», СМИ сионистского режима сообщили, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, пригласил «Бен-Гвира», министра национальной безопасности, и «Смотрича», министра финансов этого режима, которые являются ярыми противниками соглашения об обмене пленными и прекращении огня, на срочное заседание.

Ожидается, что Нетаньяху выступит с речью в 20:00 по времени оккупированного Иерусалима, которая, как ожидается, будет касаться плана Трампа и прекращения атак в Газе.

Стоит отметить, что Трамп представил план по Газе. ХАМАС передал свой официальный ответ на предложенный президентом США Дональдом Трампом план прекращения огня через посредников.

Президент США Дональд Трамп недавно представил план из 20 пунктов для прекращения войны в Газе, который акцентирует внимание на немедленном прекращении огня, освобождении израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, возвращении израильских военных на согласованные линии и формировании международного органа для восстановления и управления Газой.

Этот план встретил осторожную реакцию европейских лидеров, и официальные лица сомневаются в палестинском суверенитете, роли переходного правительства и гарантиях выполнения положений плана.

Наблюдатели назвали инициативу Трампа предвзятой, неполной и явно противоречащей законным требованиям и правам палестинцев. Критики говорят, что игнорирование роли палестинских группировок, ограничение будущего Газы временной структурой под международным наблюдением и отсутствие какой-либо реальной гарантии создания независимого палестинского государства показывают, что эта инициатива, вместо того чтобы быть справедливым ответом на кризис, является попыткой укрепить позиции сионистского режима и краткосрочного управления кризисом в пользу Вашингтона и Тель-Авива.

Несмотря на поддержку плана некоторыми странами, палестинские группировки сопротивления, включая ХАМАС, потребовали разъяснений по его положениям, особенно в отношении гарантий безопасности, статуса КПП и политического будущего Газы и Западного берега.

Президент США Дональд Трамп в пятницу по местному времени в резком заявлении, угрожая ХАМАС, заявил: В случае недостижения соглашения с ХАМАС до 6 вечера воскресенья по времени Вашингтона (10 вечера по Гринвичу), «ад» будет развязан, подобного которому никто никогда не видел, и мир на Ближнем Востоке будет достигнут любым путем.