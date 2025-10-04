Шейх Наим Кассем: Нападение на Палестину, Сопротивление и Иран — часть единой битвы / Опасный план Трампа для Газы: Американская одежда на израильском

Как сообщает Международное информационное агентство «Ахль аль-Байт» (Абна), на церемонии первой годовщины мученической гибели Шейха Набиля Кавука и Сейеда Сухейля аль-Хусейни, двух выдающихся деятелей Исламского Сопротивления Ливана, Шейх Наим Кассем, Генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане, подчеркнул продолжение пути Сопротивления и защиты оси Истины.

На церемонии присутствовали ряд лидеров Сопротивления, политических и религиозных деятелей, а также семьи мучеников.

Память о Шейхе Кавуке: от полей сражений до превентивной безопасности

Генеральный секретарь «Хезболлы» почтил память мученика Шейха Набиля Кавука, назвав его соратником мученика Сейеда Хашема Сафиеддина, который пал мучеником в этот же день в прошлом году.

Он упомянул эффективную роль мученика Кавука в противостоянии навязанной войне против Исламской Республики Иран, а также его ответственность в подразделении превентивной безопасности с 2018 года до его мученической гибели.

Шейх Кассем, отвечая на вопрос о том, как этот высокопоставленный чиновник был переведен на другую должность, подчеркнул, что принятие этой ответственности произошло с полным подчинением приказу Сейеда Хасана Насраллы.

Он также упомянул о постоянном сопровождении мучеником Кавуком моджахедов на юге, в Бейруте и Сирии, а также о его научной и религиозной деятельности, особо отметив его многочисленные труды в области биографии, этики и вероучения.

Мученик Кавук: Пример осознанности, веры и самопожертвования в единой битве

Шейх Наим Кассем охарактеризовал мученика Кавука как пример осознанности, веры и самопожертвования, сказав: «Когда враги нападают на Иран, Исламское Сопротивление и Палестину, все это является частью единой битвы, и каждый в регионе должен нести ответственность в меру своих возможностей».

Он, ссылаясь на мученическую гибель 12 ученых в битве «Ули аль-Бас» (Обладатели доблести), подчеркнул неразрывную роль ученых в политическом, джихадистском и практическом движении Уммы.

Сейед Сухейль аль-Хусейни: Соратник Хаджа Имада Мугнии и ответственный за безопасность

Генеральный секретарь «Хезболлы» далее представил мученика Сейеда Сухейля аль-Хусейни, командира джихада, назвав его спутником и соратником Хаджа Имада Мугнии в начале пути Сопротивления.

Он напомнил об особой роли Хаджа Имада в опоре на джихадистскую и охранную работу мученика аль-Хусейни.

Шейх Кассем перечислил его послужной список, включающий ответственность за безопасность района Бейрута в 1991 году, службу в качестве помощника Хаджа Ризвана и ответственность за контрразведку до 2000 года. Кроме того, его ответственность как начальника штаба и заместителя Сейеда Хасана Насраллы с 2008 года и внимание к семейным аспектам моджахедов были другими чертами этого мученика, которого люди считали источником воспитания, культуры и учителем. Мученик Насралла также поручил ему отслеживать экономический и социальный кризис, и он основал многочисленные проекты по оказанию помощи людям.

План «Великого Израиля»: Региональный проект при поддержке Америки

Шейх Наим Кассем в продолжение своей речи, говоря о региональных проектах, заявил, что сионистский режим добивается плана «Великого Израиля», и Соединенные Штаты Америки полностью его поддерживают.

Он назвал каждый наблюдаемый шаг частью этого проекта и счел любое тактическое отступление возможностью для врага злоупотреблять.

Генеральный секретарь «Хезболлы» назвал события последних двух лет в Газе неотъемлемой частью проекта «Великого Израиля» и подчеркнул связь всего в регионе.

Он призвал к всеобщей реакции на угрозы и сказал: «Мы все должны столкнуться с этой опасностью, и никто не должен говорить, что наша страна далека от проблемы, потому что все являются целью, и нынешний шаг был сделан в Газе, а другие шаги однажды произойдут в соответствии с израильским видением».

Опасный план Трампа для Газы: Американская одежда на израильском плане

Генеральный секретарь «Хезболлы» назвал план Трампа для Газы полным опасностей и счел его полностью соответствующим интересам Израиля, который с изменениями в некоторых пунктах приведет к проекту «Великого Израиля».

Он добавил, что этот израильский план в американской одежде вызвал много вопросов, и даже некоторые арабские чиновники были удивлены и потребовали объяснений.

Шейх Кассем, ссылаясь на пункты плана Трампа, задал вопрос: Если в Газе будет международная администрация и неспособность ее чиновников, и если бойцы будут захвачены, что останется от достижений битв Сопротивления?

Он также указал на четыре причины представления этого плана в данный момент, включая оправдание Израиля перед лицом волны мирового осуждения и приукрашивание имиджа этого режима.

Флотилии стойкости и ожидание объявления результатов от палестинцев

Шейх Наим Кассем назвал присутствие мировых флотилий стойкости из десятков стран для поддержки и прорыва блокады Газы признаком упадка Израиля и выразил особую благодарность за роль Испании в этом отношении.

Он подчеркнул, что они ждут результата, который объявят палестинцы, потому что план Трампа — это программа, а не соглашение, и ничто не произойдет, кроме как на основе соглашения. Капитуляция для палестинцев не стоит на повестке дня, и по крайней мере арабские и исламские страны не должны оказывать давление на Сопротивление.

Предупреждение о попытке врага создать смуту в Ливане

Генеральный секретарь «Хезболлы», ссылаясь на «агрессию и чрезмерные требования сионистского режима», подчеркнул, что эти атаки направлены на оказание давления на Сопротивление и народ Ливана и ослабление страны, и эта всесторонняя поддержка исходит от Америки.

Он напомнил о провале плана врага по расширению сфер влияния и прямому вмешательству Америки в региональные дела и сказал, что попытка иностранных сторон вмешаться в структуру правительства также потерпела неудачу.

Шейх Кассем назвал целью врага создание смуты (фетны) среди вооруженных сил Ливана, но подчеркнул, что армия Ливана действовала мудро, и армия и Сопротивление дали ясно понять, что создание смуты осуждается.

Признавая разницу в военной мощи с сионистским режимом, он назвал превосходство «Хезболлы» в приверженности Родине, готовности к самопожертвованию и Сопротивлению, а также в опоре на историческую волю народа.

Восстановление суверенитета и противодействие иностранным планам выборов

Шейх Наим Кассем призвал чиновников постоянно настаивать на восстановлении суверенитета и формировать постоянные комитеты по этому вопросу.

Он также раскритиковал политические группы, которые учитывают интересы Америки и сионистского режима, и счел занятость второстепенными вопросами снижающей ответственность правительства за основные дела.

Генеральный секретарь «Хезболлы» подчеркнул необходимость восстановления Ливана и напомнил, что правительство должно провести необходимое планирование для выполнения этого обязательства.

Он также предостерег относительно проекта закона о выборах для представительства мигрантов, что нельзя разрабатывать закон о выборах в пользу конкретной группы, и отверг любой план, основанный на внешнем давлении.