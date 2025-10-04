Сардар Каани: План по разоружению «Хезболлы» проистекает из неспособности сионистов

Как сообщает информационное агентство «Абна» (Abna), бригадный генерал Па́сдар Исмаил Каани, командующий Силами «Кудс» КСИР, выступая в программе «Хам А́хд» (Ham Ahd), заявил, что когда было объявлено о начале операции в Газе, Хания направлялся в аэропорт для поездки в Ирак и фактически узнал об этом на обратном пути. Он заявил: Эта операция, проведенная «Хезболлой», на самом деле была выполнена как божественная, исламская и религиозная обязанность и в защиту угнетенных, с дальновидностью, мудростью и правильным решением Мученика Сейеда Хасана Насраллы.

Сардар Каани добавил: «Хезболла» сыграла серьезную и эффективную роль в поддержке палестинского сопротивления и осуществила серию операций против поселенцев на севере оккупированных территорий.

Он добавил: В день начала операции «Буря Аль-Акса» седьмого октября, когда я прибыл в Ливан, я размышлял о том, как говорить с Сейедом Хасаном об этом инциденте и что делать или не делать. Но прежде чем начался разговор, я увидел, что Сейед Хасан Насралла с самого начала операции был глубоко погружен в мысли о своем религиозном и божественном долге.

Командующий Силами «Кудс» КСИР отметил: Заслуживает внимания тот факт, что ни мы, ни Сейед Хасан, ни даже главные лидеры ХАМАС не знали точного времени начала этой операции. Когда было объявлено о начале операции в Газе, Хания направлялся в аэропорт для поездки в Ирак и фактически узнал об этом на обратном пути.

Он продолжил: Твердость и дальновидность командиров, присутствующих в Газе, показали, что эта чувствительная операция требовала особой точности и планирования. Как сказал Лидер Революции: «Я целую лбы тех, кто совершил это великое дело», это высказывание выражает мудрость и величие их действий. В то время как никто не знал о начале операции, Мученик Сейед Хасан Насралла с точностью и порядком определил необходимые этапы.

Сардар Каани подчеркнул: Мученик Насралла, понимая социальные условия Ливана, скоординировал начало операции с точным расписанием и решил начать ее в ночь, когда южный регион становится менее людным. Этот выбор был ярким примером его мудрой и ответственной дальновидности, которая была быстро и успешно реализована.

Сейед Сопротивления проявил стойкость перед инцидентом с пейджерами

Командующий Силами «Кудс» КСИР добавил: До своего мученичества Мученик Сейед Хасан Насралла в критические моменты с дальновидностью и твердостью бросал вызов сионистам в психологической и военной войне. В период почти двух недель без выступления он поверг сионистский режим в ужас и показал, что владеет всеми аспектами войны, от военного до психологического. Во время горького инцидента с взрывом пейджеров, который привел к тысячам мучеников и раненых, Сейед Насралла проявил образцовую стойкость и историческим заявлением подчеркнул, что если бы наше общество не было Имам Хусейнским, эти бедствия были бы невыносимы.

Он сказал: Его духовный и стратегический взгляд поддерживал «Хезболлу» и народ в самых трудных условиях. Несмотря на опасения за его жизнь, были приняты обширные меры защиты, но в конце концов мученичество стало судьбой этого великого лидера.

Командующий Силами «Кудс» КСИР пояснил: Сионистский режим не выдержал давления «Хезболлы», которая задействовала треть своей армейской мощи на юге Ливана, и нарушил уравнение войны. После серии преступлений, от мученичества командиров до инцидента с взрывом пейджеров, в конечном итоге произошло великое преступление — мученичество Сейеда Хасана Насраллы.

Сардар Каани напомнил: В этой атаке, помимо тяжелых бомб, были также использованы химические вещества, что сделало ее явным военным преступлением. Мученик Сейед Насралла был известен не только как лидер «Хезболлы», но и как непоколебимая гора Ливана; гора, на которую люди, как шииты, так и нешииты, опирались в самые трудные времена.